9 сентября, 14:37

Опубликовано видео момента удара по зданию Правительства Украины

Экс-боец ЧВК Вагнер Condottiero показал видео момента удара по кабмину Украины

Обложка © ГСЧС Киева

В Интернете появились видео момента удара по зданию правительства Украины. Кадры опубликовал экс-боец ЧВК «Вагнер» под псевдонимом Condottiero. Запись демонстрирует, что обвинения в адрес России оказались беспочвенными.

На кадрах видно, как в правительственное здание попадает снаряд, вызывающий взрыв, после чего рядом пролетает крылатая ракета. В публикации утверждается, что по этой ракете был произведён выстрел из зенитно-ракетного комплекса Patriot, развёрнутого на набережной Днепра неподалёку от здания кабинета министров. Причём это было сделано уже после того, как боеприпас поразил цель.

Напомним, пожар охватил здание правительства Украины в Киеве в ночь на 7 сентября. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подтвердила повреждения в здании и обвинила Москву в намеренной атаке на кабмин. Однако бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров заявил, что причиной возгорания стала неправильная работа украинской ПВО. Средства сбивали цель, а остатки прилетели в здание.

Юлия Сафиулина
