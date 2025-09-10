В аэропорту Нижнего Новгорода введён план Ковёр
Обложка © Life.ru
План «Ковёр» введён в нижегородском аэропорту Стригино. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
«Аэропорт Нижний Новгород (Стригино). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.
Тем временем введённые до полуночи 10 сентября ограничения в аэропорту Калуги были сняты. Они продлились около четырёх часов.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Матвеево-Курганском районе Ростовской области эвакуировали воспитанников и персонал школы-интернат из-за атаки беспилотников. В результате падения БПЛА лёгкие ранения получили двое взрослых из числа персонала, их доставили в районную больницу. В здании повреждены остекление и дверь запасного выхода.