10 сентября, 01:21

В аэропорту Нижнего Новгорода введён план Ковёр

Обложка © Life.ru

План «Ковёр» введён в нижегородском аэропорту Стригино. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Аэропорт Нижний Новгород (Стригино). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Тем временем введённые до полуночи 10 сентября ограничения в аэропорту Калуги были сняты. Они продлились около четырёх часов.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Матвеево-Курганском районе Ростовской области эвакуировали воспитанников и персонал школы-интернат из-за атаки беспилотников. В результате падения БПЛА лёгкие ранения получили двое взрослых из числа персонала, их доставили в районную больницу. В здании повреждены остекление и дверь запасного выхода.

