В аэропорту Нижнего Новгорода введён план Ковёр

План «Ковёр» введён в нижегородском аэропорту Стригино. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Аэропорт Нижний Новгород (Стригино). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Тем временем введённые до полуночи 10 сентября ограничения в аэропорту Калуги были сняты. Они продлились около четырёх часов.