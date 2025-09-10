В аэропорту Сочи ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

В ночь с 9 на 10 сентября в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта России Артём Кореняко.

«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации Кореняко.

Официальный представитель Росавиации добавил, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажей. Отметим, что обычно подобные ограничения связаны с угрозой удара беспилотных летательных аппаратов.