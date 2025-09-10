Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 сентября, 23:05

В аэропорту Сочи ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В ночь с 9 на 10 сентября в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта России Артём Кореняко.

«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации Кореняко.

Официальный представитель Росавиации добавил, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажей. Отметим, что обычно подобные ограничения связаны с угрозой удара беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, Сочи подвергся атаке украинских дронов прошлой ночью. В результате ударов в Адлерском районе в результате атаки погиб один человек. Воздушная гавань города была закрыта на время мероприятий по обеспечению безопасности населения.

Песков заявил, что график Путина не изменился из-за атаки БПЛА в Сочи
Песков заявил, что график Путина не изменился из-за атаки БПЛА в Сочи
BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Сочи
  • Росавиация
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar