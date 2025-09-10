Макгрегор: Украина должна прекратить существование ради новой структуры
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sarakhan Vadym
Современная Украина должна прекратить существование в нынешних границах, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Deep Dive. По его мнению, на её месте должно возникнуть более устойчивое образование вдоль российской границы.
По словам Макгрегора, значительная часть территории Украины исторически никогда не входила в состав единого государства. Он подчеркнул, что нынешнее образование не обладает устойчивостью и должно уступить место более стабильной структуре.
Он также вспомнил мнение советника по национальной безопасности США Збигнева Бжезинского, который считал, что восточные регионы страны с русскоязычным населением нельзя считать полноценной частью Украины.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Евросоюз рассматривает конфликт на Украине как предлог для лишения стран суверенитета. Он убеждён, что действия ЕС направлены на централизацию власти и усиление контроля над странами-членами, политик также призвал европейские страны к бдительности и защите своего суверенитета.