10 сентября, 04:48

China Southern Airlines возобновила прямые авиарейсы между Москвой и Уханем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Авиакомпания China Southern Airlines восстановила прямое авиасообщение между Москвой и городом Ухань, расположенным в китайской провинции Хубэй. Это следует из данных, опубликованных международными аэропортами Шереметьево и Тяньхэ.

Рейсы между Уханем и Москвой будут осуществляться дважды в неделю, по воскресеньям и вторникам, на воздушных судах Airbus A350-900. Время полёта из российской столицы в Ухань составит около 8 часов 15 минут, а обратный рейс займёт 9 часов 5 минут.

Авиамаршрут, соединяющий два города, был запущен летом 2014 года, но был временно закрыт в начале 2020 года из-за глобальной пандемии CoViD-19.

Китай с 15 сентября вводит безвиз для россиян
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил что запуск регулярных авиарейсов между Москвой и Пхеньяном поспособствует укреплению двусторонних отношений РФ и Северной Кореи. Также знаковым событием он назвал возобновление после пандемии коронавируса авиарейсов по маршруту Владивосток — Пхеньян. Подробнее по теме читайте в материале Life.ru.

