China Southern Airlines возобновила прямые авиарейсы между Москвой и Уханем

Авиакомпания China Southern Airlines восстановила прямое авиасообщение между Москвой и городом Ухань, расположенным в китайской провинции Хубэй. Это следует из данных, опубликованных международными аэропортами Шереметьево и Тяньхэ.

Рейсы между Уханем и Москвой будут осуществляться дважды в неделю, по воскресеньям и вторникам, на воздушных судах Airbus A350-900. Время полёта из российской столицы в Ухань составит около 8 часов 15 минут, а обратный рейс займёт 9 часов 5 минут.

Авиамаршрут, соединяющий два города, был запущен летом 2014 года, но был временно закрыт в начале 2020 года из-за глобальной пандемии CoViD-19.