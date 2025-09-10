Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 03:36

Все аэропорты России возобновили работу в штатном режиме

В аэропортах Сочи, Калуги и Нижнего Новгорода сняли ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Утром в среду, 10 сентября, сняты временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропортах Сочи, Калуги и Нижнего Новгорода (Стригино). Об этом у себя в Telegram-канале проинформировал официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

По его данным, во время действия ограничений в воздушной гавани Сочи на запасные аэродромы отправились четыре авиасудна.

Пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта подчеркнул, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры, подытожил Кореняко.

НЛО временно парализовал работу аэропорта в Вильнюсе
НЛО временно парализовал работу аэропорта в Вильнюсе

Ранее сообщалось, что польские власти ввели временные ограничения на полёты в воздушных гаванях Жешув-Ясёнка и Люблин, объяснив это незапланированной военной активностью. Оперативное командование ВС республики сообщило о проведении мероприятий с участием польской и союзной авиации.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Нижегородская область
  • Калужская область
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar