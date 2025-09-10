Мессенджер MAX
10 сентября, 03:41

В Новороссийске отражается атака безэкипажных катеров ВСУ

В Новороссийске на береговой линии прозвучала тревога из-за атаки Вооружённых сил Украины посредством безэкипажных катеров. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

«В Новороссийске по береговой линии звучит сирена – сигнал «Внимание всем». Идёт отражение атаки безэкипажных катеров (БЭК)», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Перед этим в городе звучал сигнал, предупреждающий об атаке беспилотников.

Ранее в Курске произошло возгорание из-за падения обломков беспилотника. Инцидент произошёл на улице Союзной. Согласно предварительным данным, никто не пострадал. На место прибыли сотрудники спецслужб.

