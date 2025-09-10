В Новороссийске отражается атака безэкипажных катеров ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Grochev
В Новороссийске на береговой линии прозвучала тревога из-за атаки Вооружённых сил Украины посредством безэкипажных катеров. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.
«В Новороссийске по береговой линии звучит сирена – сигнал «Внимание всем». Идёт отражение атаки безэкипажных катеров (БЭК)», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Перед этим в городе звучал сигнал, предупреждающий об атаке беспилотников.
Ранее в Курске произошло возгорание из-за падения обломков беспилотника. Инцидент произошёл на улице Союзной. Согласно предварительным данным, никто не пострадал. На место прибыли сотрудники спецслужб.