Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

10 сентября, 04:32

Силы ПВО сбили за ночь более 10 беспилотников ВСУ в Воронежской области

Обложка © Telegram / Минобороны России

Расчёты противовоздушной обороны сбили более 10 украинских беспилотников в Воронеже, Борисоглебске и в четырёх населённых пунктах Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. В области снята угроза опасности атаки БПЛА.

«Пострадавших нет. В одном из районов обломки повредили окна и крышу одного частного дома, а также теплицу и гараж возле другого. В Борисоглебске повреждено остекление многоквартирного дома», — говорится в сообщении.

В Новороссийске отражается атака безэкипажных катеров ВСУ

Ранее Александр Гусев сообщал, что системы ПВО уничтожили несколько БПЛА ВСУ в небе над Воронежем и одним из районов региона. Пострадавших и разрушениий не было.

