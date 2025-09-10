Силы ПВО сбили за ночь более 10 беспилотников ВСУ в Воронежской области

Расчёты противовоздушной обороны сбили более 10 украинских беспилотников в Воронеже, Борисоглебске и в четырёх населённых пунктах Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. В области снята угроза опасности атаки БПЛА.

«Пострадавших нет. В одном из районов обломки повредили окна и крышу одного частного дома, а также теплицу и гараж возле другого. В Борисоглебске повреждено остекление многоквартирного дома», — говорится в сообщении.