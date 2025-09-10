Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 06:09

ФСБ: Экс-сотрудник оборонного предприятия в Перми осуждён на 13 лет за госизмену

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

В Перми бывшего сотрудника оборонного предприятия приговорили к 13 годам лишения свободы за государственную измену. Он передавал секретные сведения иностранным спецслужбам. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

«Решением Пермского краевого суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Мужчина, ранее работавший на предприятии оборонно-промышленного комплекса, через интернет наладил контакт с представителями иностранных спецслужб и передавал им секретные данные. Против него было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям — о государственной измене и о сотрудничестве с иностранным государством на конфиденциальной основе.

Ранее в Москве Мещанский суд заключил под стражу индивидуального предпринимателя, которого подозревают в государственной измене. Бизнесмен не обжаловал арест и решение вступило в законную силу.

Милена Скрипальщикова
