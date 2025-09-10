На Камчатке во время урока физкультуры умерла 15-летняя школьница
На Камчатке во время занятия по физкультуре в школе № 2 города Елизово умерла 15-летняя школьница. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве здравоохранения региона.
Правоохранители работают на месте гибели школьницы во время урока физкультуры в Камчатском крае. Видео © Прокуратура Камчатского края
«Минздрав Камчатского края выражает искренние соболезнования родным и близким девочки», — говорится в сообщении.
Трагедия произошла прямо во время урока. Прибывшие врачи скорой помощи зафиксировали у школьницы клиническую смерть. Причину случившегося установят специалисты после проведения медицинской экспертизы.
Прокуратура начала проверку по факту ЧП.
