10 сентября, 06:17

На Камчатке во время урока физкультуры умерла 15-летняя школьница

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KELENY

На Камчатке во время занятия по физкультуре в школе № 2 города Елизово умерла 15-летняя школьница. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве здравоохранения региона.

Правоохранители работают на месте гибели школьницы во время урока физкультуры в Камчатском крае. Видео © Прокуратура Камчатского края

«Минздрав Камчатского края выражает искренние соболезнования родным и близким девочки», — говорится в сообщении.

Трагедия произошла прямо во время урока. Прибывшие врачи скорой помощи зафиксировали у школьницы клиническую смерть. Причину случившегося установят специалисты после проведения медицинской экспертизы.

Прокуратура начала проверку по факту ЧП.

Ранее в Долгопрудном после Дня знаний скончался 14-летний девятиклассник. Подросток жаловался на сильную усталость, а вечером его обнаружила младшая сестра — мальчик лежал на полу и задыхался. Родители вызвали скорую помощь, но к приезду врачей он уже не подавал признаков жизни.

