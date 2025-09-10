Мессенджер MAX
10 сентября, 06:24

Четверо рабочих-мигрантов погибли при строительстве Национального музея Бурятии

Стройка Национального музея Бурятии. Обложка © Telegram / СУ СК России по Республике Бурятия

Вчера, 9 сентября, в Бурятии на стройке Национального музея обрушились строительные леса: четверо рабочих погибли, все они — граждане иностранных государств. Трое работников-строителей скончались на месте, четвертый скончался в больнице. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.

«Сегодня случилось ЧП на стройке. К огромному сожалению, со смертельным исходом. Все четверо пострадавших - граждане иностранных государств. Работа ведётся по линии миграционных ведомств, организована связь с родными и близкими», — написал он.

Он отметил, что в день трагедии погодные условия были неблагоприятными из-за сильных осадков, и призвал представителей строительной отрасли уделять особое внимание организации технологического процесса и соблюдению всех мер безопасности.

Два рабочих найдены мёртвыми в канализационном люке в Таганроге
Ранее в Санкт-Петербурге на заводе по производству труб произошёл несчастный случай, в результате которого погиб рабочий 1971 года рождения. Мужчину затянуло в станок, и он скончался на месте до приезда медиков. Инцидент случился рано утром 21 августа на предприятии на Октябрьской набережной. Правоохранительные органы Невского района проводят проверку, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

