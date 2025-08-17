Два рабочих найдены мёртвыми в канализационном люке в Таганроге
СК: Тела двух рабочих обнаружены в коллекторе в Ростовской области
Обложка © Telegram / Ростовский Следком
В Таганроге Ростовской области погибли двое рабочих, их тела были найдены в люке канализационного коллектора, где они, предположительно, проводили ремонтные работы. Следственное управление СК России по региону уже направило сотрудников на место происшествия.
«Поступило сообщение об обнаружении в люке канализационного коллектора, расположенного по улице Сызранова в городе Таганроге, тел двух рабочих, производивших ремонтные работы», — сообщили в ведомстве.
На месте обнаружения тел будет проведён осмотр, а позже произведена доследственная проверка для установления всех обстоятельств трагедии.
