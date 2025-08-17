Встреча Путина и Трампа
Регион
17 августа, 09:31

Два рабочих найдены мёртвыми в канализационном люке в Таганроге

СК: Тела двух рабочих обнаружены в коллекторе в Ростовской области

Обложка © Telegram / Ростовский Следком

В Таганроге Ростовской области погибли двое рабочих, их тела были найдены в люке канализационного коллектора, где они, предположительно, проводили ремонтные работы. Следственное управление СК России по региону уже направило сотрудников на место происшествия.

«Поступило сообщение об обнаружении в люке канализационного коллектора, расположенного по улице Сызранова в городе Таганроге, тел двух рабочих, производивших ремонтные работы», — сообщили в ведомстве.

На месте обнаружения тел будет проведён осмотр, а позже произведена доследственная проверка для установления всех обстоятельств трагедии.

Тело девушки нашли под окнами многоэтажки в Тюмени
Ранее сообщалось, что в Чечне обнаружен погибшим семилетний мальчик, который пропал 8 августа — он убежал из дома и отправился в неизвестном направлении. Более недели длились поиски ребёнка, в работах участвовали свыше 3000 человек из МВД, МЧС, Росгвардии и Министерства обороны.

Ольга Сливченко
