Два рабочих найдены мёртвыми в канализационном люке в Таганроге

В Таганроге Ростовской области погибли двое рабочих, их тела были найдены в люке канализационного коллектора, где они, предположительно, проводили ремонтные работы. Следственное управление СК России по региону уже направило сотрудников на место происшествия.

«Поступило сообщение об обнаружении в люке канализационного коллектора, расположенного по улице Сызранова в городе Таганроге, тел двух рабочих, производивших ремонтные работы», — сообщили в ведомстве.

На месте обнаружения тел будет проведён осмотр, а позже произведена доследственная проверка для установления всех обстоятельств трагедии.