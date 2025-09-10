«Монетизирует свою историю»: Продюсер раскрыл источники дохода Михаила Ефремова

Актёр Михаил Ефремов присоединился к труппе театра под руководством Никиты Михалкова и будет занят в премьерном спектакле. Подробности его профессионального возрождения раскрыл продюсер Сергей Дворцов в беседе с порталом «Страсти».

«Ефремов пытается монетизировать свою историю, безусловно. Он сейчас снимется в двух кинокартинах, играет одну из главных ролей. Михаил поменял райдер, условия своей работы с кинокомпаниями. Срок пошёл ему на пользу в каком-то смысле. Он начинает жизнь с чистого листа», — высказался продюсер.

По словам Дворцова, актёр не сидит без дела и помимо работы у Михалкова снимается сразу в двух кинопроектах. Продюсер отметил, что в профессиональном сообществе к возвращению артиста отнеслись неоднозначно. Некоторые коллеги принципиально избегают любых контактов с Ефремовым и отказываются от совместной работы, в то время как другие, напротив, готовы предложить ему крупный гонорар, достигающий трёх миллионов рублей за съёмочный день.

Также Дворцов допустил, что длительное молчание артиста после колонии может быть частью стратегии по увеличению стоимости эксклюзивного интервью о его жизни после смертельного ДТП. Он пояснил, что за подобную историю в медиасреде готовы платить большие деньги. Сам Михаил Ефремов никак не комментирует новости о себе и не общается с прессой.