10 сентября, 06:56

ФСБ задержала в Ижевске украинского агента, готовившего убийство сотрудника ОПК

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

В Ижевске задержан агент украинской разведки, планировавший совершить убийство ведущего сотрудника российского оборонного предприятия. Об этом сообщили в ФСБ России.

По данным ведомства, задержанный намеревался привести в действие самодельное взрывное устройство для ликвидации ключевого работника оборонно-промышленного комплекса. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту.

Ранее сегодня в ФСБ сообщили, что экс-сотрудник пермского оборонного предприятия получил 13 лет тюрьмы по обвинению в государственной измене. Следствие установило, что осуждённый сливал секретную информацию сотрудникам иностранных спецслужб.

Юрий Лысенко
