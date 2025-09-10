ФСБ задержала в Ижевске украинского агента, готовившего убийство сотрудника ОПК
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy
В Ижевске задержан агент украинской разведки, планировавший совершить убийство ведущего сотрудника российского оборонного предприятия. Об этом сообщили в ФСБ России.
По данным ведомства, задержанный намеревался привести в действие самодельное взрывное устройство для ликвидации ключевого работника оборонно-промышленного комплекса. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту.
Ранее сегодня в ФСБ сообщили, что экс-сотрудник пермского оборонного предприятия получил 13 лет тюрьмы по обвинению в государственной измене. Следствие установило, что осуждённый сливал секретную информацию сотрудникам иностранных спецслужб.