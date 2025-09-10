Никаких «флексов» и «скибиди»: Стало известно, от каких модных заимствований кринжуют россияне

Россияне определились с тем, какие современные заимствования обогащают русский язык и заслуживают места в словарях, а какие лишь засоряют его. Об этом со ссылкой на исследование сообщает «Лента.ру».

«Ризз» и «дейлик» — слова, которые «загрязняют» язык. Так считают 25 и 24 процента опрошенных соответственно. Среди других выражений, к которым россияне относятся хуже всего –– «флекс», «лабубу», «скибиди». В антирейтинг вошли также слова «митап» и «поп-ит», «билл» и «кринж», — выяснили исследователи.

На противоположном полюсе рейтинга расположились полезные, по мнению респондентов, слова. Абсолютным лидером здесь стал «спам», следом за которым идут «промпт», «скриншот» и «скуф». Именно эти заимствования участники опроса считают достойными для включения в толковые словари.

По словам аналитиков, чаще всего россияне сталкиваются с такими словами, как изи, софт скиллс, латте, а также промпт и митап. Основными источниками проникновения новой лексики в речь респонденты назвали неформальное и профессиональное общение, социальные сети и средства массовой информации.