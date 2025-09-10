Снимите это немедленно: Стилист составила список устаревшей одежды на осень

Начало нового сезона — идеальное время для ревизии в шкафу и освобождения места для актуальных обновлений. Персональный стилист Анастасия Подрезкова в интервью РИА «ФедералПресс» рассказала, от каких вещей стоит избавиться в первую очередь.

По словам эксперта, многие люди затрудняются с выбором из-за жалости к старым вещам или непонимания текущих трендов и правил комбинации. Первыми на выброс должны отправиться изношенные предметы гардероба: растянутые футболки, выцветшие или заношенные до катышков ткани, а также вещи с дырками и пятнами.

«Дома мы такое тоже не носим! Вещи, которые хранятся у вас в шкафу, должны вас радовать, независимо от того, куда вы их надеваете», — подчеркнула специалист.

Следующая категория — морально устаревшие модели. К ним стилист отнесла приталенные стёганые жилеты, обтягивающие кожаные куртки и короткие пиджаки, вещи с рукавом 3/4, юбки-пачки и одежду с крупными логотипами. Особенно эксперт посоветовала быть безжалостными к некогда популярным жилетам из лисьего меха и бесформенному трикотажу, который висит мешком.

Далее необходимо расстаться со всем, что не подходит по размеру на данный момент, без иллюзий на похудение или набор веса в будущем, поскольку к тому времени эти модели устареют. Важно исключить и вещи, которые портят пропорции фигуры: укорачивают ноги, делают плечи шире, скрадывают талию или утяжеляют силуэт. В качестве примеров Подрезкова привела джинсы-бананы, модели с низкой посадкой, скинни, брюки длиной 7/8, а также водолазки с высокими воротниками.

Отдельно стилист рекомендовала без сожалений убрать одежду, которая не носилась более года. Памятные вещи, дорогие сердцу, она советует хранить отдельно, чтобы они не мешали формировать актуальный гардероб. Главным правилом она назвала принцип, согласно которому каждая оставшаяся вещь должна комбинироваться как минимум в три разных комплекта.

«Ведь разбор вещей проводится для того, чтобы оставить только те вещи, которые будут вам подходить, носиться и доставлять удовольствие», — резюмировала эксперт.