«Дешёвая база и быстрая мода»: Названы главные антитренды осени 2025 года

8 сентября, 19:23

Стилист Сафарова назвала стразы и блеск в дневных образах антитрендом осени

Пайетки, стразы и блеск в дневных образах больше не считаются актуальными акцентами. Эпоха избыточности прошла, поэтому сегодня ценятся архитектура силуэта, выразительные фактуры тканей и грамотная работа с пропорциями. Перегруженность декором удешевляет образ, поэтому блеск лучше оставить для вечерних выходов, а в дневное время отдавать предпочтение продуманной сдержанности, рекомендовала стилист Селена Сафарова.

По её словам, массивные кроссовки с гипертрофированными подошвами окончательно вышли из моды. Ранее они символизировали смелость и дерзость, но сейчас выглядят перегружено и утратили свежесть. Этой осенью лучше выбрать стройные ботинки, минималистичные лоферы и аккуратные сапоги, где в приоритете чистые линии и гармония с силуэтом.

Кроме того, эксперт назвала одним из антитрендов безликую базу — некачественные футболки и джемперы, купленные «на замену» и не отражающие индивидуальный стиль. По её мнению, сегодня база должна быть выразительной и собранной: с идеальной посадкой, благородными оттенками и интересной фактурой. Стилист также напомнила, что тотальный оверсайз теряет позиции.

Наконец, одним из антитрендов осени 2025 года является быстрая мода (fast fashion) с её одноразовыми коллекциями. Сегодня ценится осознанный выбор — вещи с характером и качеством. Быстрая мода делает гардероб хаотичным и не отражает индивидуальности. Современный подход заключается в принципе «меньше, но лучше»: продуманные покупки, которые служат дольше и поддерживают ваш стиль.

«Этой осенью важно отказаться от устаревших и случайных решений. Перегруженность силуэта, дешевая база и быстрая мода больше не формируют стиль», заключила — заключила собеседница «Вечерней Москвы».

Ранее Life.ru узнал, как выбрать резинку для волос и не выглядеть провинциалкой. Кроме того названы три фактора, позволяющие женщинам оставаться стильными в любом возрасте.

