ФСБ опубликовала видео задержания агента спецслужб Украины в Ижевске
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy
Появились кадры задержания агента украинских спецслужб в Ижевске. Кадры опубликовала пресс-служба ФСБ России.
Задержание завербованного украинскими спецслужбами диверсанта. Видео © ФСБ России
На кадрах показано, как преступник фотографирует дом, выполняя часть своего задания. Далее сотрудники Федеральной службы безопасности ведут задержанного на допрос.
Напомним, о задержании в Ижевске мужчины, завербованного украинскими спецслужбами, стало известно сегодня. По данным силовиков, он готовил убийство ведущего сотрудника одного из российских оборонных предприятий.