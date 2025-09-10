ФСБ опубликовала видео задержания агента спецслужб Украины в Ижевске

На кадрах показано, как преступник фотографирует дом, выполняя часть своего задания. Далее сотрудники Федеральной службы безопасности ведут задержанного на допрос.

Напомним, о задержании в Ижевске мужчины, завербованного украинскими спецслужбами, стало известно сегодня. По данным силовиков, он готовил убийство ведущего сотрудника одного из российских оборонных предприятий.