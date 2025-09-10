Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
10 сентября, 08:48

ФСБ опубликовала видео задержания агента спецслужб Украины в Ижевске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Появились кадры задержания агента украинских спецслужб в Ижевске. Кадры опубликовала пресс-служба ФСБ России.

Задержание завербованного украинскими спецслужбами диверсанта. Видео © ФСБ России

На кадрах показано, как преступник фотографирует дом, выполняя часть своего задания. Далее сотрудники Федеральной службы безопасности ведут задержанного на допрос.

Напомним, о задержании в Ижевске мужчины, завербованного украинскими спецслужбами, стало известно сегодня. По данным силовиков, он готовил убийство ведущего сотрудника одного из российских оборонных предприятий.

