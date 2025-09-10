В Бельгии допустили конфискацию прибыли от замороженных российских активов при одном условии

Бельгия готова поддержать операции по извлечению прибыли из замороженных российских активов на €200 млрд при условии распределения юридических рисков между всеми странами ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево, сообщает Financial Times.

«Бельгия заявила о готовности к более рискованным способам максимизации прибыли от российских активов стоимостью 190 миллиардов евро, замороженных на её территории, для помощи Украине при условии, что ЕС разделит правовые риски», — говорится в публикации.