Путин и Трамп на Аляске
10 сентября, 07:38

В Бельгии допустили конфискацию прибыли от замороженных российских активов при одном условии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / In Green

Бельгия готова поддержать операции по извлечению прибыли из замороженных российских активов на €200 млрд при условии распределения юридических рисков между всеми странами ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево, сообщает Financial Times.

«Бельгия заявила о готовности к более рискованным способам максимизации прибыли от российских активов стоимостью 190 миллиардов евро, замороженных на её территории, для помощи Украине при условии, что ЕС разделит правовые риски», — говорится в публикации.

Медведев: РФ вернёт свои земли в ответ на кражу Лондоном активов на $1,3 млрд
Ранее Прево заявлял, что конфискация российских активов может привести к системному шоку в финансовой системы Европы. Чиновник пояснил, что такой шаг способен критически сказаться на доверии к евро. Министр добавил, что Брюссель считает важным сохранить эти активы в качестве инструмента давления в мирных переговорах и обеспечить их последующее использование для восстановления Украины.

Юрий Лысенко
