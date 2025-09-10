Мессенджер MAX
Регион
10 сентября, 08:59

Табун лошадей отправили на штрафстоянку в Кисловодске

Обложка © Mash

В Кисловодске табун лошадей, бесконтрольно бродивший по улицам, был задержан и помещён на спецплощадку. О необычном аресте рассказал Mash.

По данным телеграм-канала, часть животных эвакуировали на обычную автостоянку, а остальных переместили на площадку временного содержания. Владелец табуна был найден спустя час. Представители правоохранительных органов составили на него административный протокол.

Одним штрафом любитель скакунов не отделался. Его подопечные успели «пометить» территорию за время прогулки, и ему пришлось убрать всю загрязнённую территорию.

Ранее Life.ru рассказывал, что приставы изъяли у бутовского пенсионера почти 30 знаменитых коз. Скандал вокруг «легендарных бутовских коз» длится уже не первый год. Фермер Валерий Аникеев регулярно выгуливал своих питомцев прямо по улицам района: рогатые свободно разгуливали по дворам, грызли кусты и даже портили припаркованные машины. Это вызвало волну жалоб от местных жителей.

