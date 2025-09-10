Табун лошадей отправили на штрафстоянку в Кисловодске

В Кисловодске табун лошадей, бесконтрольно бродивший по улицам, был задержан и помещён на спецплощадку. О необычном аресте рассказал Mash.

По данным телеграм-канала, часть животных эвакуировали на обычную автостоянку, а остальных переместили на площадку временного содержания. Владелец табуна был найден спустя час. Представители правоохранительных органов составили на него административный протокол.

Одним штрафом любитель скакунов не отделался. Его подопечные успели «пометить» территорию за время прогулки, и ему пришлось убрать всю загрязнённую территорию.