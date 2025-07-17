У жителя Южного Бутова изъяли пасущихся в черте города знаменитых коз

Приставы сегодня осуществили изъятие порядка 30 коз у местного пенсионера Валерия Аникеева, проживающего в Южном Бутове. После помещения в вагончик, животных доставили на конно-туристическую базу «Карамат», где их уже ждали. Корреспондент Life.ru выяснил у управляющего комплексом Владимира Косарева подробности о состоянии коз и их будущем.

Знаменитых коз из Южного Бутова изъяли и перевезли в экопарк после жалоб жителей. Видео © Life.ru

«Сегодня мы приняли на временное содержание бутовских коз. Сейчас козы отдыхают с переезда. Их уже подоили. В данный момент мы ждём ветеринара, чтобы он приехал, осмотрел животных, составил акт осмотра. И в дальнейшем назначил карантинные меры. После чего мы будем уже их выпускать и содержать здесь до момента, пока владелец коз не устранит все замечания», — рассказал он.

Скандал вокруг «легендарных бутовских коз» длится уже не первый год. Фермер Валерий Аникеев регулярно выгуливал своих питомцев прямо по улицам района: козы свободно разгуливали по дворам, грызли кусты и даже портили припаркованные машины. Это вызвало волну жалоб от местных жителей. В 2023 году на мужчину подали в суд, после чего его обязали оборудовать специальный загон. Аникеев утверждает, что сделал всё возможное, но денег не хватило на полноценное решение. Несмотря на это, сегодня приставы забрали у него всё стадо. После прошлогодней публикации об этой истории поддержку дедушке предлагали Джиган и Оксана Самойлова.