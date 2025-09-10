«Каждый хочет по 100 тысяч»: Журова ответила Нагиеву, который испугался своей маленькой пенсии

Депутат Госдумы Светлана Журова ответила актёру Дмитрию Нагиеву, который высмеял свою российскую пенсию в 20 тысяч рублей. Она отметила, что каждый пенсионер хотел бы получать по 100 тысяч.

«Государство не может это обеспечить, потому что на такое бюджета не хватит. Это компенсируется другими льготами. К примеру, мы много говорим о повышении цен на ЖКХ, но они в разы ниже, чем где-либо за границей. Все же относительно», — сказала Журова порталу Sport24.

По её словам, Нагиев, который сейчас хорошо зарабатывает и платит налоги, вряд ли будет зависеть от собственной пенсии в будущем. Журова также подчеркнула, что каждому гражданину всегда будет казаться, что пенсии мало, и это нормальное ожидание.