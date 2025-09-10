Мессенджер MAX
10 сентября, 08:45

Певец Анатолий Цой задолжал налоговой более 200 тысяч рублей

Обложка © РИА Новости / Алексей Никольский

Певец Анатолий Цой накопил задолженность перед Федеральной налоговой службой России. Об этом сообщает «Постньюс».

Долг в 202 тысячи рублей образовался из-за выплат по ИП, связанных со звукозаписью и размещением музыки. В случае дальнейшего игнорирования платежей звезде может грозить полная блокировка счетов.

Певица Лада Дэнс уже восемь лет не платит за коммуналку, долг превысил полмиллиона рублей
Ранее Life.ru сообщал, что певица Лолита Милявская уклоняется от уплаты налогов. По имеющимся данным, сумма долго составила 207,5 тысячи рублей. Звезда не прокомментировала, почему отказывается от выплат и когда погасит недоимку. На данный момент делопроизводство в отношении певицы не открыто.

