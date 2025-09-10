Россия разорвала заключённое 30 лет назад с Украиной соглашение

Россия официально прекратила действие соглашения с Украиной в сфере культуры, науки и образования, подписанного в 1995 году. Об этом сообщается в документе МИД РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«28 августа 2025 года прекращено действие соглашения между правительством РФ и правительством Украины в области культуры, науки и образования, подписанного в Москве 26 июля 1995 года», — сказано в публикации.