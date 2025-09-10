Россия разорвала заключённое 30 лет назад с Украиной соглашение
МИД РФ: Россия прекратила соглашение по культуре, науке и образованию с Украиной
МИД РФ. Обложка © Life.ru
Россия официально прекратила действие соглашения с Украиной в сфере культуры, науки и образования, подписанного в 1995 году. Об этом сообщается в документе МИД РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.
«28 августа 2025 года прекращено действие соглашения между правительством РФ и правительством Украины в области культуры, науки и образования, подписанного в Москве 26 июля 1995 года», — сказано в публикации.
Ранее Украина вышла из договора СНГ об эвакуации граждан из третьих стран. Соглашение было подписано в 1996 году.