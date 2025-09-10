Мессенджер MAX
Регион
10 сентября, 08:45

Россия разорвала заключённое 30 лет назад с Украиной соглашение

МИД РФ: Россия прекратила соглашение по культуре, науке и образованию с Украиной

МИД РФ. Обложка © Life.ru

Россия официально прекратила действие соглашения с Украиной в сфере культуры, науки и образования, подписанного в 1995 году. Об этом сообщается в документе МИД РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«28 августа 2025 года прекращено действие соглашения между правительством РФ и правительством Украины в области культуры, науки и образования, подписанного в Москве 26 июля 1995 года», — сказано в публикации.

На Украине считают, что Путину не с кем подписывать мирный договор в Киеве
Ранее Украина вышла из договора СНГ об эвакуации граждан из третьих стран. Соглашение было подписано в 1996 году.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
