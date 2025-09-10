Польша на фоне атаки дронов стянула военную технику к белорусской границе

Польские военные колонны утром 10 сентября были замечены на дорогах, ведущих к белорусской границе. Об этом сообщил государственный телеканал «Первый национальный».

По кадрам с места видно активное перемещение военной техники в приграничные районы. В колонне движутся несколько машин и бронетехника, направляясь в сторону Беларуси.