10 сентября, 08:35

Польша на фоне атаки дронов стянула военную технику к белорусской границе

Обложка © EPA/JAKUB KACZMARCZYK POLAND OUT

Польские военные колонны утром 10 сентября были замечены на дорогах, ведущих к белорусской границе. Об этом сообщил государственный телеканал «Первый национальный».

По кадрам с места видно активное перемещение военной техники в приграничные районы. В колонне движутся несколько машин и бронетехника, направляясь в сторону Беларуси.

Официальные власти Польши пока не уточняли цели переброски войск.

Переброска военной техники совпала с обсуждением в Варшаве возможности задействовать статью 4 Договора о НАТО. Этот шаг предусматривает консультации с союзниками в случае угрозы безопасности. Поводом стали инциденты с проникновением беспилотников в воздушное пространство Польши, что вызвало обеспокоенность властей страны.

