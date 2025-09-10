Польша обвиняет без доказательств: Российского дипломата вызвали в МИД из-за дронов
Временного поверенного РФ вызвали в МИД Польши из-за сообщений о дронах
Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ mares90
Временный поверенный в делах России Андрей Ордаш сообщил, что был вызван в МИД Польши на фоне сообщений о дронах.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в воздушном пространстве страны были сбиты «представлявшие опасность» беспилотники. По его словам, они якобы были российскими, однако доказательств этому не представлено.
«Меня пригласили в МИД сегодня в 12:00 (13:00 мск)», — уточнил Ордаш.
Российский дипломат отметил, что Варшава пока не предоставила никаких подтверждений происхождения дронов и выразил сомнения, что они будут представлены и сейчас.
Напомним, Польша сегодня утром заявила о вторжении беспилотников в воздушное пространство республики. В связи с этим была временно ограничена работа некоторых аэропортов, включая варшавский, а также была поднята боевая авиация, в том числе истребители союзников по НАТО.