Польша обвиняет без доказательств: Российского дипломата вызвали в МИД из-за дронов

Временный поверенный в делах России Андрей Ордаш сообщил, что был вызван в МИД Польши на фоне сообщений о дронах.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в воздушном пространстве страны были сбиты «представлявшие опасность» беспилотники. По его словам, они якобы были российскими, однако доказательств этому не представлено.

«Меня пригласили в МИД сегодня в 12:00 (13:00 мск)», — уточнил Ордаш.

Российский дипломат отметил, что Варшава пока не предоставила никаких подтверждений происхождения дронов и выразил сомнения, что они будут представлены и сейчас.