ФСБ задержала агента Киева, собиравшего данные о военных объектах в Крыму

В Феодосии был задержан и арестован местный житель. Его подозревают в том, что он передавал украинской военной разведке информацию о местонахождении систем противовоздушной обороны, военных объектов и объектов инфраструктуры на территории Крыма, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«На территории Республики Крым задержан гражданин России, 1981 г.р., подозреваемый в совершении государственной измены», — говорится в сообщении.

Согласно информации от спецслужб, житель Феодосии, завербованный украинской военной разведкой, активно сотрудничал с противником. Он добровольно передавал через WhatsApp снимки, видеозаписи и электронные файлы, содержащие информацию о расположении военных объектов, критически важной инфраструктуры и противовоздушной обороны.

Следственный отдел УФСБ по Крыму и Севастополю возбудил против задержанного уголовное дело по статье о государственной измене, в настоящее время он заключён под стражу.