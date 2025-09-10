Мессенджер MAX
10 сентября, 09:14

ФСБ задержала агента Киева, собиравшего данные о военных объектах в Крыму

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

В Феодосии был задержан и арестован местный житель. Его подозревают в том, что он передавал украинской военной разведке информацию о местонахождении систем противовоздушной обороны, военных объектов и объектов инфраструктуры на территории Крыма, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«На территории Республики Крым задержан гражданин России, 1981 г.р., подозреваемый в совершении государственной измены», — говорится в сообщении.

Согласно информации от спецслужб, житель Феодосии, завербованный украинской военной разведкой, активно сотрудничал с противником. Он добровольно передавал через WhatsApp снимки, видеозаписи и электронные файлы, содержащие информацию о расположении военных объектов, критически важной инфраструктуры и противовоздушной обороны.

Следственный отдел УФСБ по Крыму и Севастополю возбудил против задержанного уголовное дело по статье о государственной измене, в настоящее время он заключён под стражу.

Вынесен приговор четверым украинцам за теракт в приграничье России в 2023 году
Вынесен приговор четверым украинцам за теракт в приграничье России в 2023 году

Ранее сообщалось, что в Ижевске был задержан агент украинской разведки, который планировал убить одного из ведущих сотрудников российского предприятия ОПК. Злоумышленник хотел это сделать, подорвав самодельное взрывное устройство. У задержанного изъяли средства связи, в которых была обнаружена переписка с куратором, инструкции по изготовлению СВУ и ядовитых веществ.

