Экс-губернатора Курской области Смирнова взяли под госзащиту

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, проходящий по делу о растрате средств при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной, взят под государственную защиту. Об этом ТАСС сообщили источники в правоохранительных органах.

По их словам, меры безопасности применены в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве, заключённого Смирновым со следствием. Госзащита могла быть предоставлена не только самому экс-губернатору, но и его родственникам, а также другим участникам дела.

Смирнов находится в одном из московских СИЗО и считается главным фигурантом расследования, а также основным свидетелем.