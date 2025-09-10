Экс-губернатора Курской области Смирнова взяли под госзащиту
Обложка © Суды общей юрисдикции/ТАСС
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, проходящий по делу о растрате средств при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной, взят под государственную защиту. Об этом ТАСС сообщили источники в правоохранительных органах.
По их словам, меры безопасности применены в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве, заключённого Смирновым со следствием. Госзащита могла быть предоставлена не только самому экс-губернатору, но и его родственникам, а также другим участникам дела.
Смирнов находится в одном из московских СИЗО и считается главным фигурантом расследования, а также основным свидетелем.
Ранее стало известно, что сделку со следствием заключил и бывший замгубернатора Алексей Дедов. Оба обвиняемых признали вину, дают развернутые показания и помогают изобличать других фигурантов.