«О высокомерии речи не идёт»: Ирина Аллегрова рассказала, почему не общается с журналистами

Народная артистка России Ирина Аллегрова впервые за десять лет решила дать развёрнутое интервью, подробно объяснив причины «медийной закрытости». Свою позицию она раскрыла в эксклюзивном разговоре с Mash во время фестиваля «Новая волна».

Основной темой беседы стало её принципиальное нежелание участвовать в современной информационной системе, которую певица считает нечестной и ориентированной на скандалы. Тем самым обусловлена некая строгость в отношении журналистов.

«Поверьте, речь здесь не идёт о каком-то высокомерии с моей стороны. Так сложилось, что информация сегодня — это товар. Чем более в кричащую, скандальную обёртку этот товар упакован, тем больше шансов его быстрее и выгодней продать. Факты, профессиональная этика журналиста мало кого при этом интересуют — интересует только число людей, которые новость прочтут! В итоге начинает работать принцип «Если нет интересной новости, придумай её сам!». И придумывают ведь!», — сказала 73-летняя исполнительница.

Она выразила сожаление, что в современные медиа отодвигают факты и профессиональную этику на второй план в угоду за количеством просмотров. По этой причине некоторые журналисты предпочитают придумывать сенсации, пишут различного рода небылицы, тем самым вводя аудиторию в заблуждение.

«Понимаю молодых ребят, чья карьера только начинается, они вынуждены играть в эту игру. Сегодня музыкальные лейблы, которые «ведут» артистов, разрабатывают целые стратегии по созданию для них PR-контента и его продвижению. Всё свершается по принципу «Любой PR хорош, кроме некролога», — ответила она.

Аллегрова же по таким «правилам» не следует. По словам певицы, её многолетний профессиональный опыт даёт право сохранять независимость от медийных игр. И хоть она многие годы следовала принципу отдалённости от высказываний собственной позиции, но дала исключение для интервью Mash. Своё решение она объяснила личной просьбой композитора Игоря Крутого.