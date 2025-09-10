«О высокомерии речи не идёт»: Ирина Аллегрова рассказала, почему не общается с журналистами
Mash: Аллегрова заявила, что в нынешнюю эпоху информация выступает в роли товара
Ирина Аллегрова. Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Народная артистка России Ирина Аллегрова впервые за десять лет решила дать развёрнутое интервью, подробно объяснив причины «медийной закрытости». Свою позицию она раскрыла в эксклюзивном разговоре с Mash во время фестиваля «Новая волна».
Основной темой беседы стало её принципиальное нежелание участвовать в современной информационной системе, которую певица считает нечестной и ориентированной на скандалы. Тем самым обусловлена некая строгость в отношении журналистов.
«Поверьте, речь здесь не идёт о каком-то высокомерии с моей стороны. Так сложилось, что информация сегодня — это товар. Чем более в кричащую, скандальную обёртку этот товар упакован, тем больше шансов его быстрее и выгодней продать. Факты, профессиональная этика журналиста мало кого при этом интересуют — интересует только число людей, которые новость прочтут! В итоге начинает работать принцип «Если нет интересной новости, придумай её сам!». И придумывают ведь!», — сказала 73-летняя исполнительница.
Она выразила сожаление, что в современные медиа отодвигают факты и профессиональную этику на второй план в угоду за количеством просмотров. По этой причине некоторые журналисты предпочитают придумывать сенсации, пишут различного рода небылицы, тем самым вводя аудиторию в заблуждение.
«Понимаю молодых ребят, чья карьера только начинается, они вынуждены играть в эту игру. Сегодня музыкальные лейблы, которые «ведут» артистов, разрабатывают целые стратегии по созданию для них PR-контента и его продвижению. Всё свершается по принципу «Любой PR хорош, кроме некролога», — ответила она.
Аллегрова же по таким «правилам» не следует. По словам певицы, её многолетний профессиональный опыт даёт право сохранять независимость от медийных игр. И хоть она многие годы следовала принципу отдалённости от высказываний собственной позиции, но дала исключение для интервью Mash. Своё решение она объяснила личной просьбой композитора Игоря Крутого.
Ранее Ирина Аллегрова призналась, что возвращение к сольным выступлениям маловероятно из-за физической нагрузки, которую они требуют. В январе исполнительнице исполнилось 73 года, но она всё равно продолжает выступать на сцене. Тем не менее отметила, что возраст всё же сказывается.