«Где тонкая грань?»: Захарову возмутил фотограф, проигнорировавший падение министра в Швеции
Обложка © Telegram / МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла сомнению этические нормы современного общества, где привычка фиксировать любое событие для соцсетей зачастую преобладает над проявлением человечности. Свой комментарий она озвучила в эфире авторской программы на радио Sputnik, обратившись к недавнему инциденту с новым министром здравоохранения Швеции.
«Первый, кто перед ней стоит, — фотограф. Никто из её коллег не был к ней так физически близок, как человек, который делал фотографии со стороны прессы. И его первым порывом было не оказание помощи, а фотография. Она лежит у его ног, а он делает фотографию. И я задалась вопросом, что первично: профессия или человеческая эмоция помощи? Где эта тонкая грань?» — отметила Захарова.
Дипломат добавила, что у неё нет однозначного ответа на этот вопрос, признавая, что многие исторически значимые кадры были сделаны в подобные моменты. Однако Захарова подчеркнула, что не задаваться этим вопросом в современную эпоху просто невозможно.
Напомним, во время церемонии назначения на пост министра здравоохранения Швеции Элизабет Ланн стало плохо, и она упала в обморок, задев трибуну. Предполагается, что это произошло из-за низкого сахара. Медики быстро пришли на помощь, и вскоре министр пришла в себя и вернулась к выступлению.