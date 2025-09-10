«Где тонкая грань?»: Захарову возмутил фотограф, проигнорировавший падение министра в Швеции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла сомнению этические нормы современного общества, где привычка фиксировать любое событие для соцсетей зачастую преобладает над проявлением человечности. Свой комментарий она озвучила в эфире авторской программы на радио Sputnik, обратившись к недавнему инциденту с новым министром здравоохранения Швеции.

«Первый, кто перед ней стоит, — фотограф. Никто из её коллег не был к ней так физически близок, как человек, который делал фотографии со стороны прессы. И его первым порывом было не оказание помощи, а фотография. Она лежит у его ног, а он делает фотографию. И я задалась вопросом, что первично: профессия или человеческая эмоция помощи? Где эта тонкая грань?» — отметила Захарова.

Дипломат добавила, что у неё нет однозначного ответа на этот вопрос, признавая, что многие исторически значимые кадры были сделаны в подобные моменты. Однако Захарова подчеркнула, что не задаваться этим вопросом в современную эпоху просто невозможно.