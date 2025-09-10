Мессенджер MAX
Регион
10 сентября, 09:53

Мужчина ранен при атаке беспилотников ВСУ на Белгород

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Мирный житель Белгорода пострадал в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Мужчину с осколочным ранением ноги бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — говорится в сообщении.

При атаке также повреждены социальный и коммерческий объекты, осколками беспилотника посечён припаркованный автомобиль. На месте происшествия работают оперативные службы, оценивая масштабы разрушений и собирая доказательства для расследования.

Губернатор Гусев: ПВО уничтожила несколько БПЛА в небе над Воронежем
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Донецк ракетами Storm Shadow. Оперативные службы сообщили о работе ПВО в городе.

