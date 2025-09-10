Мужчина ранен при атаке беспилотников ВСУ на Белгород
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues
Мирный житель Белгорода пострадал в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Мужчину с осколочным ранением ноги бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — говорится в сообщении.
При атаке также повреждены социальный и коммерческий объекты, осколками беспилотника посечён припаркованный автомобиль. На месте происшествия работают оперативные службы, оценивая масштабы разрушений и собирая доказательства для расследования.
