Тело мужчины нашли закопанным в грядке с укропом в Петербурге

Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины с признаками насильственной смерти в грядке на участке в посёлке Понтонный Колпинского района Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.

Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины, закопанного в грядке на участке. Видео © Telegram / Питерский Следком

«Предварительным следствием установлено, что у потерпевшего произошёл конфликт с ранее знакомыми ему мужчинами, которые совершили его убийство с целью сокрытия преступления, закопали тело в грядке с укропом», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл вечером 19 августа 2025 года, когда мужчина вышел из дома и не вернулся. По подозрению в совершении убийства задержаны двое граждан, один из которых ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Следствие проводит комплекс действий для установления всех обстоятельств произошедшего, и по ходатайству следователя суд выберет меру пресечения для подозреваемых.