10 сентября, 10:16

Ломают всё и продают: Мародёры разбирают Морозовские казармы в Твери по частям

Обложка © Wikipedia / Oleksandr Samoylyk

В Твери Морозовские казармы, признанные объектом культурного наследия, подвергаются мародёрским нападениям: пролёты зданий разрушают ломами и кувалдами, а части лестниц продаются. Об этом «Постньюс» рассказал активист и градозащитник Дмитрий Золотарев.

«Пролёты разбивали ломами и кувалдами, собирали частички и сдавали в металлолом. Иногда всплывали объявления о продаже кусочков лестниц», — сказал он.

Координатор проекта «Тверские своды» Александр Терещенков отметил, что нападения мародёров начались после расселения жилых корпусов Морозовских казарм в 2023 году. Проблема усугубляется отсутствием охраны: в течение полугода после расселения активисты не видели ни одного сторожа на территории.

В Минэкономразвития Тверской области сообщили, что планируется создание офисно-делового и досугового пространства с сохранением исторического облика, однако сроки и концепция проекта пока не готовы. Морозовские казармы, когда-то удостоенные Гран-при на Всемирной выставке в Париже 1900 года как лучший рабочий городок мира, сегодня пришли в запустение.

Милена Скрипальщикова
