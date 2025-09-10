Минобороны: ПВО РФ сбила 6 украинских БПЛА над Крымом и Белгородской областью

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотников самолётного типа над территориями Крыма и Белгородской области. Информацию о попытке ВСУ совершить атаку на регионы России сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Как указывается в сводке ведомства, воздушные цели перехватили в период с 8:25 до 11:10 по московскому времени дежурными средствами ПВО. По данным Минобороны, четыре беспилотных аппарата были сбиты над территорией Крыма, а ещё два — над Белгородской областью.