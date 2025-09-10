Мессенджер MAX
Регион
10 сентября, 10:35

Минобороны: ПВО РФ сбила 6 украинских БПЛА над Крымом и Белгородской областью

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотников самолётного типа над территориями Крыма и Белгородской области. Информацию о попытке ВСУ совершить атаку на регионы России сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Как указывается в сводке ведомства, воздушные цели перехватили в период с 8:25 до 11:10 по московскому времени дежурными средствами ПВО. По данным Минобороны, четыре беспилотных аппарата были сбиты над территорией Крыма, а ещё два — над Белгородской областью.

Ранее сообщалось, что более 10 украинских беспилотников были сбиты в Воронеже, Борисоглебске и в четырёх районах Воронежской области. В одном из районов обломки повредили окна и крышу одного частного дома. В Борисоглебске повреждено остекление многоквартирного дома. К счастью, пострадавших не оказалось.

