Алаудинов выложил видео с неизвестным мужчиной и попросил помощи у подписчиков

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов опубликовал ролик с неизвестным мужчиной и призвал пользователей помочь в его опознании. Видео он выложил в своём Telegram-канале.

«Всех, кто узнаёт данного человека, просим срочно сообщить», — написал он.

На опубликованных кадрах видно короткостриженного мужчину в трусах, сидящего на табуретке. Его движения выглядят неестественными, он едва удерживает равновесие и при этом улыбается. Съёмка велась с экрана монитора. При этом Алаудинов не уточнил, связан ли мужчина на видео с бойцами спецназа «Ахмат», которым он командует.