Отдыхающих эвакуировали с пляжей Новороссийска из-за угрозы атак БПЛА

Из-за повышенной угрозы применения беспилотников в Новороссийске была проведена экстренная эвакуация людей с пляжей в районах Широкой Балки, Абрау-Дюрсо и Южной Озереевки. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко, лично доложив о ситуации губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.

«При включении сирен укрываться в помещениях без окон либо в подземных укрытиях, избегать нахождения вблизи автомобилей и стен зданий», — говорится в сообщении.

В данный момент мэр города заявил об отсутствии опасности атаки БПЛА.