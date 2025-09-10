Отдыхающих эвакуировали с пляжей Новороссийска из-за угрозы атак БПЛА
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky
Из-за повышенной угрозы применения беспилотников в Новороссийске была проведена экстренная эвакуация людей с пляжей в районах Широкой Балки, Абрау-Дюрсо и Южной Озереевки. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко, лично доложив о ситуации губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.
«При включении сирен укрываться в помещениях без окон либо в подземных укрытиях, избегать нахождения вблизи автомобилей и стен зданий», — говорится в сообщении.
В данный момент мэр города заявил об отсутствии опасности атаки БПЛА.
Ранее сообщалось, что более 10 украинских беспилотников были сбиты в Воронеже, Борисоглебске и в четырёх районах Воронежской области. В одном из районов обломки повредили окна и крышу одного частного дома.