Площадь пожара на складе в Подмосковье достигла 15 тысяч квадратов

Площадь пожара на складе в подмосковном посёлке Некрасовский составляет около 15 тысяч квадратов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратыры Московской области.

Пожар в подмосковной посёлке Некрасовский. Видео © Telegram / Прокуратура Московской области

«Предварительная площадь возгорания 15 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.

Пожарные прямо сейчас ликвидируют возгорание. Информации о пострадавших нет. Принимаются меры для предотвращения распространения огня на соседние склады.

Пожар в подмосковной посёлке Некрасовский. Фото © Telegram / Прокуратура Московской области