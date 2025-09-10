Мессенджер MAX
10 сентября, 10:49

Площадь пожара на складе в Подмосковье достигла 15 тысяч квадратов

Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области

Площадь пожара на складе в подмосковном посёлке Некрасовский составляет около 15 тысяч квадратов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратыры Московской области.

Пожар в подмосковной посёлке Некрасовский. Видео © Telegram / Прокуратура Московской области

«Предварительная площадь возгорания 15 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.

Пожарные прямо сейчас ликвидируют возгорание. Информации о пострадавших нет. Принимаются меры для предотвращения распространения огня на соседние склады.

Пожар в подмосковной посёлке Некрасовский. Фото © Telegram / Прокуратура Московской области

Пожар в подмосковной посёлке Некрасовский. Фото © Telegram / Прокуратура Московской области

Как ранее сообщал Life.ru, в посёлке Некрасовский под Дмитровом загорелся мебельный склад. По словам очевидцев, были слышны звуки нескольких взрывов. Из конного клуба «Максима Парк» начали эвакуировать лошадей, есть риск перехода огня на конюшни.

