Площадь пожара на складе в Подмосковье достигла 15 тысяч квадратов
Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области
Площадь пожара на складе в подмосковном посёлке Некрасовский составляет около 15 тысяч квадратов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратыры Московской области.
Пожар в подмосковной посёлке Некрасовский. Видео © Telegram / Прокуратура Московской области
«Предварительная площадь возгорания 15 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.
Пожарные прямо сейчас ликвидируют возгорание. Информации о пострадавших нет. Принимаются меры для предотвращения распространения огня на соседние склады.
Пожар в подмосковной посёлке Некрасовский. Фото © Telegram / Прокуратура Московской области
Как ранее сообщал Life.ru, в посёлке Некрасовский под Дмитровом загорелся мебельный склад. По словам очевидцев, были слышны звуки нескольких взрывов. Из конного клуба «Максима Парк» начали эвакуировать лошадей, есть риск перехода огня на конюшни.