Фармаколог назвал четыре самых опасных дуэта лекарств

Совместный приём некоторых широко распространённых лекарств может спровоцировать тяжелые осложнения, вплоть до желудочных кровотечений и остановки сердца. Об этом «Газете.ru» сообщил фармаколог, директор по экономике здравоохранения ГК «Р-Фарм» Александр Быков.

«Первая пара — это аспирин и противовоспалительные средства. Один из побочных эффектов аспирина – раздражение слизистой желудка. Нестероидные противовоспалительные препараты (или НПВС), такие как ибупрофен, диклофенак, кетопрофен, делают то же самое. Вместе их эффект усиливается, а риск желудочных кровотечений из-за образующихся эрозий и язв резко повышается», — объяснил Быков.

Вторую угрозу представляет сочетание противоаллергических средств первого поколения и порошков от простуды. Фармаколог предупредил, что такое комбинирование усиливает седативное действие, приводя к сильной заторможенности, нарушению координации и ощущению так называемого тумана в голове, что делает управление автомобилем крайне опасным.

Третья рискованная комбинация — это препараты кальция и закрепляющие средства от диареи. Быков пояснил, что оба типа лекарств снижают моторику кишечника, и их совместный приём может буквально остановить его работу, спровоцировав не просто запор, а полноценную кишечную непроходимость. Наиболее уязвимыми в этой ситуации являются пожилые люди.

Четвёртой и одной из самых опасных пар эксперт назвал сердечные гликозиды (дигоксин) и мочегонные препараты (фуросемид). Мочегонные средства выводят из организма калий, вызывая его дефицит, на фоне которого сердечные гликозиды становятся токсичными и многократно повышают риск жизнеугрожающих аритмий и остановки сердца.

В качестве одной из мер предосторожности фармаколог предложил разносить приём лекарств по времени на 2-4 часа, что может снизить вероятность перекрестного влияния. Однако он подчеркнул, что это работает не всегда, и главным правилом остается обязательная консультация со специалистом перед комбинированием любых препаратов.