Фармаколог назвал четыре самых опасных дуэта лекарств

Фармаколог Быков: Есть четыре опасных дуэта лекарств
Совместный приём некоторых широко распространённых лекарств может спровоцировать тяжелые осложнения, вплоть до желудочных кровотечений и остановки сердца. Об этом «Газете.ru» сообщил фармаколог, директор по экономике здравоохранения ГК «Р-Фарм» Александр Быков.
«Первая пара — это аспирин и противовоспалительные средства. Один из побочных эффектов аспирина – раздражение слизистой желудка. Нестероидные противовоспалительные препараты (или НПВС), такие как ибупрофен, диклофенак, кетопрофен, делают то же самое. Вместе их эффект усиливается, а риск желудочных кровотечений из-за образующихся эрозий и язв резко повышается», — объяснил Быков.
Вторую угрозу представляет сочетание противоаллергических средств первого поколения и порошков от простуды. Фармаколог предупредил, что такое комбинирование усиливает седативное действие, приводя к сильной заторможенности, нарушению координации и ощущению так называемого тумана в голове, что делает управление автомобилем крайне опасным.
Третья рискованная комбинация — это препараты кальция и закрепляющие средства от диареи. Быков пояснил, что оба типа лекарств снижают моторику кишечника, и их совместный приём может буквально остановить его работу, спровоцировав не просто запор, а полноценную кишечную непроходимость. Наиболее уязвимыми в этой ситуации являются пожилые люди.
Четвёртой и одной из самых опасных пар эксперт назвал сердечные гликозиды (дигоксин) и мочегонные препараты (фуросемид). Мочегонные средства выводят из организма калий, вызывая его дефицит, на фоне которого сердечные гликозиды становятся токсичными и многократно повышают риск жизнеугрожающих аритмий и остановки сердца.
В качестве одной из мер предосторожности фармаколог предложил разносить приём лекарств по времени на 2-4 часа, что может снизить вероятность перекрестного влияния. Однако он подчеркнул, что это работает не всегда, и главным правилом остается обязательная консультация со специалистом перед комбинированием любых препаратов.
Существует мнение, что раскусывание таблетки ускоряет действие лекарства. Однако, как ранее пояснил доцент кафедры биотехнологии, оболочка выполняет критически важные функции, обеспечивая безопасность и эффективность препарата. Поэтому нарушать её целостность не рекомендуется.