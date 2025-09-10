Отправка иностранных войск на Украину приведёт к страшным последствиям, предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал планы «коалиции желающих» разместить контингенты 26 стран в Незалежной после прекращения огня.

«Есть страны, занимающие оголтелую позицию, которые или не понимают, или не хотят понимать страшных последствий таких опрометчивых действий. И есть страны, которые гораздо лучше понимают реальность», — сказал представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что Москве неизвестно о каких-либо изменениях в позиции стран Европы по вопросу отправки своих военных на Украину. Он напомнил, что изначально после встречи «коалиции желающих» в Париже речь шла о 26 странах, при этом ряд государств сразу же отказались от подобной идеи.