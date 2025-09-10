Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 11:03

Песков предупредил о страшных последствиях отправки войск 26 стран на Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hayk_Shalunts

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hayk_Shalunts

Отправка иностранных войск на Украину приведёт к страшным последствиям, предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал планы «коалиции желающих» разместить контингенты 26 стран в Незалежной после прекращения огня.

«Есть страны, занимающие оголтелую позицию, которые или не понимают, или не хотят понимать страшных последствий таких опрометчивых действий. И есть страны, которые гораздо лучше понимают реальность», — сказал представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что Москве неизвестно о каких-либо изменениях в позиции стран Европы по вопросу отправки своих военных на Украину. Он напомнил, что изначально после встречи «коалиции желающих» в Париже речь шла о 26 странах, при этом ряд государств сразу же отказались от подобной идеи.

«Придумал 26 стран»: Политолог сообщил о вранье Макрона ради Зеленского
«Придумал 26 стран»: Политолог сообщил о вранье Макрона ради Зеленского

Как сообщал Life.ru, ранее в Париже состоялась встреча «коалиции желающих» с участием Владимира Зеленского. По итогам встречи президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что 26 стран обязались отправить на Украину «силы сдерживания» после прекращения огня.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar