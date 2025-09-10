Путин вернулся из Сочи и в среду работает в Кремле

Президент России Владимир Путин вернулся в Москву после рабочей поездки в Сочи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Во время рабочей поездки в Сочи 9 сентября Владимир Путин посетил научно-технологический университет «Сириус». Там он встречался с молодыми специалистами и талантливой молодёжью, обсуждал развитие науки, технологий и образования. Особое внимание президент уделил вопросам подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей, поддержки инноваций и развития региональных проектов, а также пообщался с наставниками и экспертами.