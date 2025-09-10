В РПЦ рассказали, грешно ли фотографироваться на кладбище

Фотографироваться на кладбище можно, заявил Life.ru священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах Макарий. По словам представителя Церкви, это ограничение не имеет никаких оснований с точки зрения христианской морали и является обычным суеверием.

«Кладбища существуют с древних времён — ещё когда люди использовали каменные топоры, кладбища уже были. А фотоаппараты существуют чуть более ста лет. Как соотносятся эти два явления с точки зрения нравственности и нашего морального строя? Фактически никак», — объяснил Макарий.

Священнослужитель также рассказал, откуда появился этот предрассудок: поскольку кладбище является воротами в потусторонний мир и ассоциируется с почитанием умерших, то оно невольно стало благоприятной почвой для суеверий и выдумок.

«Один проповедник писал, что поминовение умерших — это особенно благодатная почва для суеверий. Они прорастают там, как крапива или бурьян. При этом людей, которые фотографируются на кладбищах, много и повсеместно. Хочется вам — фотографируйтесь», — добавил иеромонах.