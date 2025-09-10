Пророк из Одессы предсказал крах энергетики Украины и коллапс на всех фронтах
Пророк Гиперборей: Битва за Покровск обессилит ВСУ и приведёт к энергокризису
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtMari
Одесский пророк Андрей Гиперборей рассказал о предстоящих тяжёлых испытаниях для Украины на фронте и в тылу, отметив, что битва за Покровск станет ключевым событием. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«За Покровск будет очень ожесточённая схватка, ВСУ сточат там свой лучший резерв, что и приведёт к такому коллапсу на всех фронтах потом. Будет очень сильный разгром энергетики Украины, останется их армия без необходимых ресурсов», — отметил он.
Провидец заявил о подтверждении своих прошлых пророчеств, включая предсказание взятия Купянска российскими силами. Он отметил, что это произошло вопреки скептицизму военных аналитиков и блогеров. Гиперборей утверждает, что его видения имеют божественное происхождение и превосходят любые стратегические расчёты. Кроме того, он предсказывает усиление атак беспилотников, которые станут серьёзным вызовом для Украины, и предупреждает о грядущих масштабных событиях в завершении конфликта.
Ранее сообщалось, что российские войска атаковали крупный логистический узел украинской армии в Одесской области. Удар был нанесён по складам с военными грузами, тренировочным базам и заводу по производству деталей для БПЛА.