Одесский пророк Андрей Гиперборей рассказал о предстоящих тяжёлых испытаниях для Украины на фронте и в тылу, отметив, что битва за Покровск станет ключевым событием. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«За Покровск будет очень ожесточённая схватка, ВСУ сточат там свой лучший резерв, что и приведёт к такому коллапсу на всех фронтах потом. Будет очень сильный разгром энергетики Украины, останется их армия без необходимых ресурсов», — отметил он.

Провидец заявил о подтверждении своих прошлых пророчеств, включая предсказание взятия Купянска российскими силами. Он отметил, что это произошло вопреки скептицизму военных аналитиков и блогеров. Гиперборей утверждает, что его видения имеют божественное происхождение и превосходят любые стратегические расчёты. Кроме того, он предсказывает усиление атак беспилотников, которые станут серьёзным вызовом для Украины, и предупреждает о грядущих масштабных событиях в завершении конфликта.