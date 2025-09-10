«Это точно срочно?»: Зумеры пожаловались на надоедливую привычку старших коллег

Представители поколения Z устали от постоянного потока электронных писем с пометкой «срочно» на работе, которые чаще всего отправляют их старшие коллеги. О тяжёлых буднях зумеров сообщает Daily Mail.

Молодые сотрудники считают, что такое поведение бумеров связано с их чувством превосходства и убеждённостью, что их задачи всегда важнее остальных. Помощник менеджера из Флориды Мей Райан призналась, что ежедневно получает до 30 подобных сообщений с требованием немедленной помощи.

«Это как у того мальчика, который кричал «Волки!». Возникает вопрос: действительно ли то, что вы прислали, нужно сделать настолько срочно? Учитывая постоянные пожары, которые бумеры всё время разжигают, чтобы мы их тушили, неудивительно, что после ухода с работы у нас остаётся энергия только на одно — сидеть на диване и залипать в Netflix», — приводит слова девушки издание.

Она добавила, что отказ мгновенно реагировать на запросы старших коллег часто приводит к обвинениям в лени, хотя на самом деле молодёжь просто стремится сохранить силы для жизни вне работы. По словам девушки, её поколение ценит возможность познавать мир за пределами офиса, а не посвящать всего себя карьере.

Мей Райан выразила надежду, что следующее поколение работников сможет изменить сложившуюся корпоративную культуру. Её подписчики в соцсетях поддержали эту точку зрения, отметив, что искусственные дедлайны часто возникают из-за плохого планирования времени со стороны менеджеров.