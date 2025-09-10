Конгресс США обнародовал видео с атакой на НЛО

В Конгрессе США состоялась демонстрация видео с неопознанным летающим объектом (НЛО), снятым у берегов Йемена в 2024 году. Как сообщает телеканал ABC, на кадрах зафиксировано, как американская ракета Hellfire не причинила вреда таинственному объекту.

Видеозапись полёта НЛО показали на заседании Конгресса США. Видео © Х /TMZ

«На ранее не публиковавшемся видео, обнародованном во вторник одним из членов Конгресса, видно, как американская ракета Hellfire отскакивает от яркого блестящего объекта у побережья Йемена 30 октября 2024 года», — говорится в сообщении.

Телеканал уточнил, что съёмка производилась в период участия ВМС США в операции по охране торговых кораблей от ударов хуситов в районе йеменского побережья. На кадрах зафиксировано нечто, похожее на удар ракеты, после чего объект продолжил движение по первоначальной траектории без изменений.