Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 12:22

Конгресс США обнародовал видео с атакой на НЛО

ABC: На заседании Конгресса США показали видео с атакой на НЛО у берегов Йемена

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /ktsdesign

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /ktsdesign

В Конгрессе США состоялась демонстрация видео с неопознанным летающим объектом (НЛО), снятым у берегов Йемена в 2024 году. Как сообщает телеканал ABC, на кадрах зафиксировано, как американская ракета Hellfire не причинила вреда таинственному объекту.

Видеозапись полёта НЛО показали на заседании Конгресса США. Видео © Х /TMZ

«На ранее не публиковавшемся видео, обнародованном во вторник одним из членов Конгресса, видно, как американская ракета Hellfire отскакивает от яркого блестящего объекта у побережья Йемена 30 октября 2024 года», — говорится в сообщении.

Телеканал уточнил, что съёмка производилась в период участия ВМС США в операции по охране торговых кораблей от ударов хуситов в районе йеменского побережья. На кадрах зафиксировано нечто, похожее на удар ракеты, после чего объект продолжил движение по первоначальной траектории без изменений.

В Польше раскрыли природу НЛО, рухнувшего на кукурузное поле
В Польше раскрыли природу НЛО, рухнувшего на кукурузное поле

Ранее сообщалось, что аэропорт Вильнюса временно прекратил работу из-за появления НЛО в воздушном пространстве. По предварительной информации, за НЛО могли принять природное явление, однако власти проводят расследование для установления точных причин.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • НЛО
  • США
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar