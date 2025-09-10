Поражает цели до 25 км: ВС России получили многофункциональные БПЛА «Ветерок»
Российские специалисты представили многофункциональный беспилотный летательный аппарат «Ветерок», способный поражать технику и живую силу противника, а также использоваться для грузоперевозок и минирования. О новинке 360.ru сообщили в «Народном фронте».
Беспилотник уже давно поставляется в войска и в ходе испытаний показал высокую эффективность, а также минимальное количество случаев обрыва кабеля. Аппарат обладает грузоподъёмностью до семи килограммов и оснащён двумя аккумуляторными батареями, при этом длина разматываемой катушки с оптоволокном может достигать 30 километров.
Генеральный директор ассоциации FPV Денис Мерзликин сообщил, что в зону специальной военной операции уже было поставлено около тысячи таких дронов.
«В ходе боевого применения дроном на оптоволокне поразили на расстоянии 25 километров вражескую боевую машину пехоты», — отметил он.
