10 сентября, 15:50

Ирина Аллегрова рассказала, какой рэп предпочитает

Ирина Аллегрова рассказала, что слушает честный рэп, а гламурный ей не нравится

Ирина Аллегрова. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Певица Ирина Аллегрова призналась, что рэп может быть интересным музыкальным жанром. Данное заявление исполнительница сделала в интервью Mash.

По словам народной артистки, в данном направления в искусстве её просвещает внук Александр, который разбирается в рэпе. Слушая композиции, Аллегрова пришла к выводу, что не все варианты этого жанра её привлекают.

«Гламурный рэп, который бездумно копирует «чёрную» культуру Америки, не заходит категорически. А вот честный рэп, в котором слышен реальный голос молодёжи, слышна та музыка улиц, которая раньше жила в рок-н-ролле... Здесь есть много интересного. Рада, что Саша любит именно такой рэп», — ответила она.

Певица подчеркнула, что «всегда была всеядной» в плане музыки, поэтому у неё нет стилистических предпочтений. Она всегда открыта к новым идеям и жанрам.

Ранее Аллегрова впервые за десять лет решила дать развёрнутое интервью. Она раскрыла, почему столько времени находилась в «медийной закрытости». Одна из причин — принципиальное нежелание участвовать в современной информационной системе, которую певица считает нечестной и ориентированной на скандалы.

Юлия Сафиулина
