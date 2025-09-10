Мессенджер MAX
10 сентября, 13:22

Вылитый отец: Бывшая жена Техника показала, как подрос их сынок

Бывшая жена Паши Техника показала фото с повзрослевшим сыном

Паша Техник и Ева Карицкая.

Бывшая жена рэпера Паши Техника Ева Карицкая поделилась с подписчиками фотосессией своего повзрослевшего сына. Она разместила снимки в своих социальных сетях.

«Госпадеее какой взрослый», — подписала она фотографию.

Ева Карицкая с сыном.

Ева Карицкая показала редкие кадры из фотосессии сына, который заметно вырос и изменился. Публикация вызвала интерес подписчиков, многие из которых отметили, что мальчик стал очень похож на Пашу Техника.

Вдова Паши Техника обвинила в смерти рэпера нелегальных прокапщиков
Ранее Ева Карицкая показала макет памятника, который планируется установить на могиле Паши Техника. По её словам, это пока лишь проект, а в будущем будет создана скульптура во весь рост без дополнительных элементов, таких как пульт слева.

Милена Скрипальщикова
