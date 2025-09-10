Вылитый отец: Бывшая жена Техника показала, как подрос их сынок
Бывшая жена Паши Техника показала фото с повзрослевшим сыном
Паша Техник и Ева Карицкая. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / karitskayaevaa
Бывшая жена рэпера Паши Техника Ева Карицкая поделилась с подписчиками фотосессией своего повзрослевшего сына. Она разместила снимки в своих социальных сетях.
«Госпадеее какой взрослый», — подписала она фотографию.
Ева Карицкая с сыном. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / evaevakaritskayaa
Ева Карицкая показала редкие кадры из фотосессии сына, который заметно вырос и изменился. Публикация вызвала интерес подписчиков, многие из которых отметили, что мальчик стал очень похож на Пашу Техника.
Ранее Ева Карицкая показала макет памятника, который планируется установить на могиле Паши Техника. По её словам, это пока лишь проект, а в будущем будет создана скульптура во весь рост без дополнительных элементов, таких как пульт слева.