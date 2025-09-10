Вылитый отец: Бывшая жена Техника показала, как подрос их сынок

Бывшая жена рэпера Паши Техника Ева Карицкая поделилась с подписчиками фотосессией своего повзрослевшего сына. Она разместила снимки в своих социальных сетях.

«Госпадеее какой взрослый», — подписала она фотографию.

Ева Карицкая с сыном. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / evaevakaritskayaa

Ева Карицкая показала редкие кадры из фотосессии сына, который заметно вырос и изменился. Публикация вызвала интерес подписчиков, многие из которых отметили, что мальчик стал очень похож на Пашу Техника.