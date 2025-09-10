Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 14:28

Глава МИД ФРГ Вадефуль пообещал решительный ответ на инцидент с дронами в Польше

Йохан Вадефуль. Обложка © Wikipedia.org / Olaf Kosinsky

Йохан Вадефуль. Обложка © Wikipedia.org / Olaf Kosinsky

Глава МИД Германии Йохан Вадефуль заявил о необходимости решительного ответа Европы на инцидент с беспилотниками в польском воздушном пространстве. Об этом сообщает Reuters.

«Мы должны и будем дать на это решительный ответ», — приводит его слова агентство.

«Сговор Киева и НАТО»: Стали известны детали циничной провокации с беспилотниками в Польше
«Сговор Киева и НАТО»: Стали известны детали циничной провокации с беспилотниками в Польше

Напомним, в ночь на 10 сентября польская авиация, а также самолёты стран-союзников были подняты в воздух в связи с предполагаемой активностью российских войск на Украине. Утром премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство. В дальнейшем глава польского правительства заявил, что дроны, в значительном количестве проникшие на территорию страны, якобы являлись российскими. Никаких доказательств он не привёл.

Тем временем в Минобороны РФ объяснили, почему прилетевшие в Польшу дроны не могут быть российскими. В ведомстве указали, что ВС РФ не планировали поражать объекты на территории республики. Тем не менее в Москве готовы к консультациям с Варшавой по этому вопросу.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Германия
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar