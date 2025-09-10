Глава МИД ФРГ Вадефуль пообещал решительный ответ на инцидент с дронами в Польше
Йохан Вадефуль. Обложка © Wikipedia.org / Olaf Kosinsky
Глава МИД Германии Йохан Вадефуль заявил о необходимости решительного ответа Европы на инцидент с беспилотниками в польском воздушном пространстве. Об этом сообщает Reuters.
«Мы должны и будем дать на это решительный ответ», — приводит его слова агентство.
Напомним, в ночь на 10 сентября польская авиация, а также самолёты стран-союзников были подняты в воздух в связи с предполагаемой активностью российских войск на Украине. Утром премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство. В дальнейшем глава польского правительства заявил, что дроны, в значительном количестве проникшие на территорию страны, якобы являлись российскими. Никаких доказательств он не привёл.
Тем временем в Минобороны РФ объяснили, почему прилетевшие в Польшу дроны не могут быть российскими. В ведомстве указали, что ВС РФ не планировали поражать объекты на территории республики. Тем не менее в Москве готовы к консультациям с Варшавой по этому вопросу.