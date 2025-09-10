Глава МИД ФРГ Вадефуль пообещал решительный ответ на инцидент с дронами в Польше

Глава МИД Германии Йохан Вадефуль заявил о необходимости решительного ответа Европы на инцидент с беспилотниками в польском воздушном пространстве. Об этом сообщает Reuters.

«Мы должны и будем дать на это решительный ответ», — приводит его слова агентство.

Напомним, в ночь на 10 сентября польская авиация, а также самолёты стран-союзников были подняты в воздух в связи с предполагаемой активностью российских войск на Украине. Утром премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство. В дальнейшем глава польского правительства заявил, что дроны, в значительном количестве проникшие на территорию страны, якобы являлись российскими. Никаких доказательств он не привёл.