Житель Брянской области остался инвалидом после рыбалки из-за удара током
В Брянской области мужчина получил сильный удар током во время рыбалки и остался инвалидом. Суд обязал компанию «Брянскэнерго» выплатить пострадавшему часть компенсации. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.
Во время отдыха россиянин закинул удочку и зацепился за провод под напряжением, получив тяжёлую травму, которая лишила его возможности работать. Прокурор подал в Севский районный суд иск к компании «Брянскэнерго», требуя выплаты 155 тысяч рублей за утраченный заработок, 11 тысяч на лечение и 7 миллионов рублей в качестве моральной компенсации.
Суд установил, что происшествие произошло по невнимательности мужчины, и обязал компанию выплатить только сумму утраченного заработка — 155 тысяч рублей, а моральный ущерб оценили в 50 тысяч.
Ранее в Московской области 10-летний мальчик получил травмы лица во время рыбалки, зацепив крючком губу, нос и веки. В результате сильного отёка ребёнок не мог открыть один глаз. Школьника спасли хирурги Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля.