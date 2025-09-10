Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 14:17

Житель Брянской области остался инвалидом после рыбалки из-за удара током

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Abramov Michael

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Abramov Michael

В Брянской области мужчина получил сильный удар током во время рыбалки и остался инвалидом. Суд обязал компанию «Брянскэнерго» выплатить пострадавшему часть компенсации. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Во время отдыха россиянин закинул удочку и зацепился за провод под напряжением, получив тяжёлую травму, которая лишила его возможности работать. Прокурор подал в Севский районный суд иск к компании «Брянскэнерго», требуя выплаты 155 тысяч рублей за утраченный заработок, 11 тысяч на лечение и 7 миллионов рублей в качестве моральной компенсации.

Суд установил, что происшествие произошло по невнимательности мужчины, и обязал компанию выплатить только сумму утраченного заработка — 155 тысяч рублей, а моральный ущерб оценили в 50 тысяч.

Любители рыбалки ушли под воду вместе со старым причалом в Крыму
Любители рыбалки ушли под воду вместе со старым причалом в Крыму

Ранее в Московской области 10-летний мальчик получил травмы лица во время рыбалки, зацепив крючком губу, нос и веки. В результате сильного отёка ребёнок не мог открыть один глаз. Школьника спасли хирурги Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar