Житель Брянской области остался инвалидом после рыбалки из-за удара током

В Брянской области мужчина получил сильный удар током во время рыбалки и остался инвалидом. Суд обязал компанию «Брянскэнерго» выплатить пострадавшему часть компенсации. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Во время отдыха россиянин закинул удочку и зацепился за провод под напряжением, получив тяжёлую травму, которая лишила его возможности работать. Прокурор подал в Севский районный суд иск к компании «Брянскэнерго», требуя выплаты 155 тысяч рублей за утраченный заработок, 11 тысяч на лечение и 7 миллионов рублей в качестве моральной компенсации.

Суд установил, что происшествие произошло по невнимательности мужчины, и обязал компанию выплатить только сумму утраченного заработка — 155 тысяч рублей, а моральный ущерб оценили в 50 тысяч.