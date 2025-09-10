Богатые тоже плачут: Главу Ferrari обязали год поработать дворником
Джон Элканн. Обложка © ТАСС / АР
Глава и совладелец Ferrari Джон Элканн будет работать дворником, уборщиком или помощником в доме престарелых — всё из-за неуплаты налогов с наследства его бабушки на €1 млрд. Об этом сообщает Reuters.
Итальянские прокуроры разоблачили попытку семьи Элканн уклониться от уплаты налогов на сумму около €1 млрд в активах и €248,5 млн евро в доходах. Их тщательно продуманный план заключался в том, чтобы представить бабушку как налогового резидента Швейцарии, что позволило бы не платить налоги в Италии. Однако эта хитрость не сработала. Теперь семье предстоит выплатить €183 млн налоговым службам, а Джон Элканн проведёт год на общественных работах. Его брат и сестра отделались лишь штрафом.
Примечательно, что Джон Элканн — внук легендарного Джанни Аньелли, который превратил Fiat из мелкого производителя в промышленную империю. Семья владеет Ferrari, Stellantis, Juventus и, как говорят, даже значительной частью Италии.
