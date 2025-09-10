Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 14:18

Богатые тоже плачут: Главу Ferrari обязали год поработать дворником

Глава Ferrari Элканн пойдёт работать дворником из-за неуплаты налогов

Джон Элканн. Обложка © ТАСС / АР

Джон Элканн. Обложка © ТАСС / АР

Глава и совладелец Ferrari Джон Элканн будет работать дворником, уборщиком или помощником в доме престарелых — всё из-за неуплаты налогов с наследства его бабушки на €1 млрд. Об этом сообщает Reuters.

Итальянские прокуроры разоблачили попытку семьи Элканн уклониться от уплаты налогов на сумму около €1 млрд в активах и €248,5 млн евро в доходах. Их тщательно продуманный план заключался в том, чтобы представить бабушку как налогового резидента Швейцарии, что позволило бы не платить налоги в Италии. Однако эта хитрость не сработала. Теперь семье предстоит выплатить €183 млн налоговым службам, а Джон Элканн проведёт год на общественных работах. Его брат и сестра отделались лишь штрафом.
Примечательно, что Джон Элканн — внук легендарного Джанни Аньелли, который превратил Fiat из мелкого производителя в промышленную империю. Семья владеет Ferrari, Stellantis, Juventus и, как говорят, даже значительной частью Италии.
Блиновская может выйти на свободу до конца года
Блиновская может выйти на свободу до конца года

А ранее подмосковный суд вынес решение о признании футбольного клуба «Химки» банкротом. Долг команды перед налоговыми службами составляет около 450 миллионов рублей.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Италия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar